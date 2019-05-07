Met Gala - 2019 в стиле "кэмп"

Перья, стразы и даже голова из силикона в руках музыканта Джареда Лето - Экстравагантный стиль кэмп стал темой 71-го Мед Гала. На ежегодный, Бал Института костюма в нью-йоркском Метрополитен музее съехался весь цвет мира моды, кино и шоу-бизнеса. Стоимость билетов - от 35 000 долларов.

Бал открыла леди гага в пышном платье цвета фуксии, устроив целый спектакль с раздеванием, осенний наряд теннисистки Серены Уильямс дополняли кроссовки под цвет.

Кэти Перри предстала в образе хрустальной люстры. Платье и головной убор сложной конструкции зажигались и гасли, как настоящий осветительный прибор. Ким Кардашян продемонстрировала наряд с мокрым визуальным эффектом, словно вышла из пены морской, а пикантный вырез на чёрном платье топ-модели Беллы Хапдид обрамляли искусственные камни.

Вишенкой на торте стал выход Карди Би. Звезда хип-хопа появилась в роскошном красном платье с длинным шлейфом, 35 человек работали над ним более 2 тысяч часов, на декор ушло 30 тысяч окрашенных павлиньих перьев и рубинов на 250 тысяч долларов.