Обострение в Сирии

Сирийская армия продолжает наступление на позиции, удерживаемые повстанцами. Сообщается, что за последние сутки бои стали более интенсивными. Одновременно идет подготовка к восстановлению контроля над стратегически важными районами на севере Хамы.

Тем временем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность тем, что обострение военных действий на северо-западе страны с участием правительственных сил и их союзников, а также вооруженных оппозиционных формирований унесло жизни нескольких десятков людей и привело к перемещению тысяч мирных жителей.

Равина Шамдасани, пресс-секретарь Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека: "Усиленное военное наступление привело к перемещению десятков тысяч людей. Они неоднократно перемещались и вынуждены были двигаться дальше на север в направлении северного и восточного сельских районов Идлиба и северного и западного сельских районов Алеппо в поисках безопасности".

За последнюю неделю участились обстрелы поселений повстанцами на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков предпринимают попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС, в свою очередь, увеличили интенсивность ударов по противнику в Идлибе.

Равина Шамдасани: "6 мая правительственные силы начали наступление в этом районе и захватили деревни, которые находились под контролем негосударственных вооруженных групп в северной части Хамы. Кроме того, негосударственные группировки проводили контратаки в Латакии, поэтому насилие резко нарастает".

Согласно информации, собранной Управлением ООН по правам человека, с 29 апреля по меньшей мере 27 гражданских лиц были убиты и более 30 ранены, в том числе - женщины и дети. Был зарегистрирован ряд наземных нападений и авиаударов по гражданской инфраструктуре, в частности - школам и больницам, которым был причинен серьезный ущерб.