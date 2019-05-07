Политическая невесомость

Итальянский художник, известный под именем Maupal, удивил жителей Рима и туристов. Утром во вторник они обнаружили одну из его провокационных работ в центре столицы. Центральная фигура композиции - картонная фигура итальянского премьера Джузеппе Конте, который качается, как гимнаст, на кольцах - зеленом, символизирущем Лигу, и желтом, намекающем на Движение 5 звезд. Над головой "политического гимнаста" написано "контракт", отсылающий зрителей к соглашению 2018 года, когда партии создали коалиционное правительство.

По словам одного из прохожих, художник пришел на площадь в половину седьмого утра и установил свою инсталляцию с помощью еще пяти человек. Позже на место прибыли полицейские и пожарные, чтобы снять произведение стрит-арт.