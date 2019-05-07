Захват заложников вблизи Тулузы

Вблизи Тулузы в населённом пункте Бланьяк в баре-магазине вооружённый преступник захватил заложников. К данному моменту все они освобождены. Как сообщается, заложников было минимум 4, причем все они женщины. По информации местных СМИ, среди заложников была и владелица бара.

Сообщается, что преступник — несовершеннолетний 2001 г.р. по имени Янис (ему 17 лет), ранее известный правоохранительным органам: в феврале его задерживали в связи с манифестациями «жёлтых жилетов».

Свидетели рассказали журналистам, что на голове у преступника — шлем, а также он экипирован камерой GoPro. На данный момент известно, что он связал заложниц.

Журналист Actu Toulouse сообщает, что женщинам разрешено было позвонить родным. Судя по разговорам, обстановка внутри магазина спокойная.

Полиция провела обыск дома у злоумышленника, где была обнаружена записка. Её содержание не раскрывается, уточняется лишь, что с терроризмом текст не связан.

Место захвата заложников на карте:

На месте происшествия находятся силы полиции и спецназа, а также спасатели. В правоохранительных органах пока исключают версию теракта, по некоторым данным, речь идёт о неудавшейся попытке ограбления.

О мотивах злоумышленника пока ничего не известно, но он дважды выстрелил в воздух. На место прибыл префект департамента Верхняя Гаронна, а также префект региона Окситания и Верхняя Гаронна и мэр города.

Бланьяк расположен неподалёку от аэропорта. Место происшествия оцеплено, местных жителей попросили закрыть окна и не выходить на улицу. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер следит за развитием событий.