"Вмешательство чьих-то грязных рук"

На повторных выборах мэра Стамбула кандидатом от правящей исламистской Партии справедливости и развития вновь будет Бинали Йылдырым. Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты голосования после апелляции правящей партии. Новые муниципальные выборы назначены на 23 июня

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция — демократическое и правое государство, а победу оппозиции он назвал "вмешательством чьих-то грязных рук".

"Стало понятно, что результаты — дело чьих-то грязные рук, которые были замешаны в этом еще до начала выборов. Из-за них постепенно сложилась такая ситуация. Мы твердо уверены в том, что на выборах мэра Стамбула имели место организованная коррупция, беззаконие и нарушения", — сказал президент. Однако конкретных примеров Эрдоган не предоставил.

Ведущая оппозиционная Народно-республиканская партия объявила, что повторно выдвинет кандидатом Экрема Имамоглу, который с небольшим отрывом одержал победу на выборах в конце марта. Он назвал отмену результатов проявлением диктутры. Десятки тысяч жителей Стамбула вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с происходящим.

В правящей партии утверждают, что отмена итогов связана с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих. Наблюдатели отмечают, что это не помешало оставить в силе итоги выборов районных старост и депутатов городского парламента.

Во вторник утром курс турецкой лиры по отношению к доллару снизился на полтора процента, а турецкий фондовый рынок также отреагировал снижением. Эксперты говорят о том, что отмена итогов выборов в экономической столице Турции отразится на инвестиционном климате. Аналитики отмечают, что усилия Эрдогана по отмене результатов говорят о том, что Стамбул служит для него только символом власти — через бюджет крупнейшего города страны распределяются средства на поддержку правящей партии и контроль оппозиции привел бы к ослаблению партийной машины.

Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD) выразила озабоченность в связи с новым избирательным периодом в то время, как страна остро нуждается в экономических и демократических реформах.

В ответ Эрдоган заявил, что представители бизнеса"должны знать свое место". По его словам, правительство пытаются свергнуть некие "экономические террористы". Он заявил: "то же, что мы делаем с террористами, угрожающим нашим границам, мы сделаем и с теми, кто пытается саботировать нашу экономику".

Между тем турецкие авиакомпании, в том числе и "Турецкие авиалинии", в ответ на отмену итогов выборов мэра, предлагают бесплатный возврат или обмен билетов в Стамбул с датой вылета 23 июня: