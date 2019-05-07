Арктический совет: единства нет

Финляндия передаёт Исландии председательство в Арктическом совете — организации самых северных стран и народов мира. Впервые в своей истории участники не подписали общую декларацию, ограничившись совместным заявлением министров. По мнению наблюдателей, в совете нет единства по поводу того, следует ли официально поддерживать борьбу с изменениями климата.

Йонас Парелло Плеснер, политолог:

«Любопытно, что Соединённые Штаты, которые на самых разных официальных уровнях отрицают сам факт изменений климата, в то же самое время ищут выгоду от возможностей, появившихся в Арктике именно благодаря климатическим изменениям: это и разработка новых месторождений, и новые морские пути. Для небольших стран, составляющих основу Арктического совета, это значит, что их регион становится ареной соперничества между крупными державами: США, Китаем и Россией».

Совет был основан в середине 90-х по инициативе Канады для защиты природы полярного региона и его культуры: права самостоятельных членов Совета имеют несколько организаций коренных народов. Символ Арктического совета — песец.

Представители Исландии, к которой председательство перейдёт на следующие два года, призвали коллег делать всё для сохранения стабильности в Арктике.