Выше пошлины! Трамп грозит Поднебесной

Зарыть топор американо-китайской торговой войны пока не удаётся: президент Дональд Трамп вновь пообещал повысить тарифы на продукцию Поднебесной. Замечательные экономические показатели США он объяснил повышением пошлин на высокотехнологические китайские товары до 25% и объявил , что с пятницы настолько же будут повышены и другие пошлины.

Это заявление застало Пекин врасплох: всего несколько дней тому назад глава Белого дома говорил об успехе переговорного процесса после импульса, который придала его встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Теперь же Трамп считает, что переговоры продвигаются "слишком медленно", так как, по его мнению, китайцы "пытаются пересмотреть условия", а он этого не допустит.

В прошлом году Вашингтон и Пекин повысили пошлины на товары друг друга и теперь ведут переговоры в КНР и США попеременно. В декабре лидеры двух стран договорились, что не будут вводить новые пошлины, но новое заявление Трампа может изменить ситуацию Его угрозы уже привели в понедельник к резкому падению индексов на азиатских и европейских биржах: так, шанхайская зарегистрировала рекордное падение – 5,58%. Открылись снижением индексов и европейские фондовые рынки.