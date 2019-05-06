НАТО обеспокоен спором между Турцией и США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что выразил свои опасения относительно приобретения и размещения Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 президентам Турции и США Тайипу Эрдогану и Дональду Трампу.

Столтенберг пояснил, что НАТО хотел бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга. Эрдоган, со своей стороны, заявил, что считает неприемлемым разжигание споров вокруг покупки комплексов и что Турция будет действовать в соответствии с национальными интересами.

Тайип Эрдоган, президент Турции: "Отношения, которые Турция установила с различными странами и регионами, не альтернатива друг другу, они дополняют друг друга. Мы определенно не одобряем возобновление спора по недавним проблемам, таким как ракетные комплексы С-400. Это — вопрос признания нашего права на суверенитет".

Накануне США сообщили о "глубокой обеспокоенности" в связи с объявленными Турцией планами начать морские буровые работы в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. По мнению Вашингтона, это может привести к дополнительной напряженности в отношениях Турции с Кипром и Грецией.