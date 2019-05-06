Болгары приветствуют папу Римского

Болгары радостно приветствуют папу Римского у себя на родине. Накануне Понтифик прибыл в Софию с трехдневным визитом. В стране, где католическое меньшинство не превышает 1%, тысячи верующих собрались на главной площади болгарской столицы, чтобы увидеть главу Римско-католической церкви.

Визит, который стал уже четвертой зарубежной поездкой понтифика в этом году, проходит под лозунгом "Мир на Земле".

Папа Франциск, глава Римско-католической церкви:

"Всех болгар, которые знают о проблеме иммиграции не понаслышке, я со всем уважением прошу: в соответствии с традициями вашей страны, не закрывайте глаза и сердца, протяните руку помощи тем, кто стучится в вашу дверь."

Также папа Франциск призвал европейские страны объединиться для разрешения проблем низкой рождаемости и неравенства в доходах, которые, по его словам, "подпитывают миграцию".

В рамках своего визита понтифик собирается посетить лагерь беженцев в Софии, который был открыт около пяти лет назад. Сейчас там проживают около 300 человек, в основном - мигранты из Сирии и Ирака.

Ранее для укрепления межконфессиональных связей Папа римский встретился с патриархом Болгарским Неофитом и членами Синода православной церкви, а также помолился перед иконами святых братьев Кирилла и Мефодия в патриаршем храме-соборе Александра Невского в Софии.

Затем глава Римско-католической церкви провел мессу под открытым небом, которую, по оценкам организаторов, посетили около 12 тысяч человек.

Одна из посетительниц не скрывает радости от визита папы Франциска:

"Мы пришли сюда, потому что папы очень редко посещают Болгарию. Мы не ездили в Рим, чтобы его увидеть, так он приехал сам к нам приехал !"

Это второй визит главы Римско-католической церкви в Болгарию, предшественник папы Франциска, Иоанн Павел II, приезжал сюда 17 лет назад.

Во вторник папа Франциск отправится в Северную Македонию, для которой визит понтифика станет первым в истории.

Это второй визит Папы римского в Болгарию, предыдущий состоялся 17 лет назад.

Во вторник папа Франциск отправится в Северную Македонию, для которой визит понтифика станет первым в истории.