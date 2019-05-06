Красный диван приехал в Румынию

Красный надувной диван пересекает границу Болгарии и Румынии. Команда Euronews продолжает путешествие по странам ЕС накануне выборов и даёт слово не политикам и кандидатам, а простым европейцам.

На площади Революции в Бухаресте Апостолос Стайкос и Брайан Картер передают диван Деймону Эмблингу и Габору Таначу.

Деймон Эмблинг, Euronews:

— Добро пожаловать в солнечную Румынию. Как было в Болгарии?

Апостолос Стайкос, Euronews:

— Очень интересная и насыщенная неделя. Болгары очень недовольны своими политиками, они говорят, что главные проблемы страны — коррупция и низкие доходы. Впрочем, большинство молодых с оптимизмом смотрит в будущее.

Габор Танач, Euronews:

— Брайан, а что тебе бросилось в глаза?

Брайан Картер, Euronews:

— Как Апостолос уже сказал, молодёжь настроена оптимистично, но люди всё же уезжают из Болгарии в поисках достойной жизни. Болгарские деревни совсем пусты, уезжают болгары и из городов. Очень печально видеть некогда полные жизни города, теперь почти опустевшие.

Ну теперь твоя очередь. Тебе предстоит проехать всю Румынию — держи ключи. Удачи!

Румыния — бывшая страна соцлагеря, её экономика заметно изменилась после вступления в ЕС. Безработица рекордно низкая, однако неравенство сохраняется: около трети румын живут в бедности. Остаются и проблемы с транспортной инфраструктурой. Сегодня страна охвачена спорами о коррупции и независимости судебной власти.

Деймон Эмблинг:

— Я впервые в Румынии, и очень хочу узнать эту страну поближе. Исходя из того, что я изучил до этого, я полагаю, что главная проблема здесь — коррупция. Румынию часто называют в ряду самых коррумпированных стран Европы.

Габор Танач:

— Это обычная проблема для бывших соцстран. В своё время обманывать государство было чрезвычайно выгодно, и эта концепция глубоко укоренилась в обществе. Частично проблемы вызваны этим.

Деймон Эмблинг:

— Сейчас внимание приковано к борьбе с коррупцией — примерно в одно время с выборами в Европарламент в Румынии пройдёт референдум. Президент страны выступает против изменений в уголовном кодексе, которые предложила правящая партия, и призывает вообще запретить правительству вмешиваться в дела правосудия.

Габор Танач:

— Будет интересно посмотреть, как распределятся голоса. В Румынии сохраняется большой разрыв между селом и городом. Скоро мы выясним, что румыны думают.

Мы надуваем диван на Университетской площади. Первое впечатление — прохожие рады поговорить и высказать свое мнение. Но капля горечи в их словах присутствует:

«Евросоюз может как угодно пытаться помочь нам, но пока мы сами себе не поможем, ничего не изменится. Коррупция повсюду, сверху донизу».

«Румыны всегда остаются румынами, где бы они ни были. Можно жить в Британии, во Франции, за пределами ЕС — неважно. В сердце мы всегда остаёмся румынами. Просто мы никак не можем построить у себя хорошую жизнь».

«Наши доходы меньше, чем в среднем по Европе. Работодатели по-прежнему думают, что жизнь в Румынии дешевле, чем в других странах. По-моему, это нечестно».

«Коммунизм для нас был как война. Европа — лучшее решение. Не знаю, что будет через 20 или 50 лет, но сегодня — это лучший вариант».

Румыния вступила в Евросоюз 12 лет назад. Сегодня среди ключевых проблем — не только коррупция и плохие дороги. Необходимо сохранять устойчивость экономики, а для этого нужно убедить граждан не уезжать из страны. Ведь население Румынии сокращается и стареет.