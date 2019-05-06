Подношения вулкану

Жители мексиканской деревушки Сантьяго Халицинтла, от мала до велика, встают за долго до рассвета и идут к спящему вулкану Истаксиуатль, где они просит его принести хороший урожай, защитить от непогоды, а также успокоить действующий вулкан, расположенный неподалеку.

Такая традиция уходит корнями в языческие времена. Каждый год в начале мая сотни местных жителей совершают пеший подъем, который может длиться около двух-трёх часов. Они несут к подножью Истаксиуатля традиционные блюда, напитки, цветы, восковые свечи. На высоте около 4 км, под небольшим водопадом, местные жители оставляют свои подношения на специально сооруженном алтаре.