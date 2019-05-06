"Как люди позволили себе выхватывать чемоданы?"

О том, какие факторы могли привести к такому числу жертв на борту "Сухого", сгоревшего в аэропорту Шереметьево, и что могло стать причиной сбоя, рассказывает обозреватель телеканала "Звезда" Алексей Самолетов, который пишет о проблемах авиации и космонавтики.

"Здесь два момента. Когда самолет первый раз без связи заходил на аэродром Шереметьево, наземные службы уже должны были озадачиться тем, что происходит на борту. И если бы пожарные команды – о чем сегодня идет очень активный разговор - произвели определенные действия, были готовы к приему аварийного самолета... То есть степень проблемности самолета была неверно оценена на земле. Две минуты прибытия пожарных команд, когда машина уже была на земле и уже горела, - это, конечно, чудовищно много".

Каким образом люди, которые находились в переднем салоне, позволили себе выхватывать чемоданы и выходить с ними? Алексей Самолетов Обозреватель телеканала "Звезда"

"Самолет с очень высокой посадочной массой очень сильно ударился о полосу. По одной из версий, именно этот удар привел к тому, что стойки пробили топливные баки. И когда уже произошло второе касание и началось искрение самолета, выливающееся топливо, естественно, воспламенилось", - добавляет Самолетов.

REUTERS

"Говорить о том, что произошла какая-то отказная история в связи авионикой, можно. Да, действительно, если это был сильный разряд молнии, а экипаж уже подтвердил, что в самолет попала молния, этот разряд мог вызвать нарушение алгоритмов. Посадочная конфигурация была соблюдена. Дальше что произошло – вот здесь нужна расшифровка черных ящиков".