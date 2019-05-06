В Мурманской области объявлен трёхдневный траур: в сгоревшем самолете погибли 26 жителей региона. В центре Мурманска и в городском аэропорту к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки. В аэропорту "Шереметьево" у таблички с номером рейса также появился стихийный мемориал.

Вот что говорят жители Москвы о произошедшем:

"Мне кажется, во многом виноваты службы аэропорта", — полагает Любовь.

"Чувство горечи из-за утраты. Люди просто ехали домой, кто-то — отдыхать. И вот, вдруг такое случилось, непонятно, почему так. Что это? То ли халатность, то ли случайность — непонятно", — Елена

"Я в интернете читал, что лётчики жаловались на этот самолет, что он недоработанный и все равно его выпускали".

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что для приостановки эксплуатации самолётов Superjet-100 нет оснований.

Следствие рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Из Москвы передаёт корреспондент Euronews Галина Полонская: "Сотрудники Следственного комитета минувшей ночью опрашивали выживших свидетелей и работников аэропорта "Шереметьево". Что стало причиной этой экстренной посадки? Ответ должна дать специально созданная государственная комиссия. Участники расследования также должны ответить на вопрос, который сейчас не даёт покоя многим в России: всё ли было сделано здесь, на земле, уже после посадки, для того, чтобы избежать такого количество жертв?".