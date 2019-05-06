Президентом Северной Македонии избран Стево Пендаровски

Северная Македония пересматривать вопрос о названии страны не будет: на президентских выборах победил Стево Пендаровски. Кандидат от правящей коалиции социал-демократов и албанского Демократического союза за интеграцию набрал около 52% голосов.

Пендаровски. в своё время написавший докторскую диссертацию написал по внешней политике ЕС в отношении малых государств - горячий сторонник Преспанского соглашения с Грецией, разрешившего многолетний спор по поводу имени "Македония". Лишь при этом условии Скопье может претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО.

"Результат этих президентских выборов означает гарантированный путь нашей страны в НАТО и ЕС, её экономической развитие в мире, к которому мы мы принадлежим. Мы вышли из темноты, но мы сохраним эту победу и разовьём ее", - сказал, узнав о результатах голосования, победитель, обратившись к избирателям на македонском и албанском языках.

Ранее Пендаровски занимал должность национального координатора по подготовке своей страны к членству в Северо-атлантическом союзе. Бывшая югославская республика Македония присоединилась к плану действий по подготовке к членству в нему ещё в 1999 году, но Греция блокировала вступление из-за спора о наименовании.

Проигравшая Пендаровски Гордана Силяновска-Давкова выступала против смены названия страны и обещала пересмотреть соглашение с Афинами. Тем не менее кандидат от оппозиционных националистов уверена: она проиграла битву, но не войну, ведь её поддержали около 45% избирателей.

"Я надеюсь, что триумфализм не будет господствовать, и что по важным вопросам наша позиция будет учтена. Но я знаю лишь одно - все проблемы Македонии этим пока не решаются".

Президент в Северной Македонии исполняет лишь представительские функции. Эти первые выборы главы государства после смены названия стали проверкой для правительства Зорана Заева. Голосование прошло во минувшее воскресенье, явка составила около 46%.

Пендаровский сменит Гёрге Иванова, который на выборах 2009 года баллотировался от националистов. После двух президентских сроков Иванов выставлять свою кандидатуру на выборах главы государства больше не мог.