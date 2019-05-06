Южная Корея готова к революции

Провинция Кёнгидо - экономический центр Южной Кореи. Его технологические стартапы выводят на рынок новые решения в области искусственного интеллекта. Спектр новинок широк - от беспилотных автобусов до специальных налобных повязок, способных изменить жизнь пациентов с болезнью Альцгеймера. Программа "Фокус" приглашает к более подробному знакомству.

Кёнгидо: в этой южнокорейской провинции проживает четверть населения страны, сюда же приезжает основная масса туристов.

Название провинции в буквальном переводе означает "окружающая Сеул". Кёнгидо действительно заключает столицу в кольцо, гранича с Северной Кореей. Провинция - настоящая сокровищница корейской культуры, одновременно это - экономический центр страны, и колыбель Четвертой промышленной революции.

У "колыбели" есть адрес: Технологический Парк Пангё, его часто называют "Кремниевой долиной" Южной Кореи. Корейские технологические гиганты Samsung, LG и SK Hynix разместили здесь свои исследовательские лаборатории. Однако тяжеловесы от бизнеса здесь в меньшинстве: основная часть обитателей техноплощадки - стартапы.

Одной из опробованных здесь новых технологий стал беспилотный автобус - Zero Shuttle. Лим Кунг-ил, один из ведущих разработчиков автобуса, рассказывает и показывает: "Технопарк - лучший инкубатор для развития стартапов в Корее. Мы можем как следует протестировать Zero Shuttle в реальных условиях: на дорогах в парке меньше ограничений и проверок".

Одним из факторов растущей популярности парка является его кампус - место, где новые высокотехнологичные компании получают неиссякаемый источник вдохновения.

Им Чанг Хао руководит там отделом инновационных кластеров: "Мы выстроили настоящий город. В нем есть место и крупным компаниям, и технологическим стартапам, и управленцам в сфере кадровой политики. Такой тандем делает нас лидерами в области технологий в Южной Корее. Мы готовы к Четвертой промышленной революции и ждем ее".

Одним из востребованных и быстрорастущих направлений является биотехнологический сектор. Местный стартап Ybrain разработал головную повязку, которая помогает в лечении неврологических заболеваний - и добился впечатляющих результатов.

Кивон Ли, генеральный директор компании, предлагает журналистам померить своеобразный головной убор: "Устройство генерирует очень слабые электрические токи. Они проходят через мозг пациента, корректируя его функции. Повязка может ослабить симптомы депрессии, деменции и шизофрении".

Повязка мягкая и легкая, журналисты признаются что не чувствуют ее на голове.

Сегодня новинку повязку используют в 40 с лишним больницах в Сеуле и окрестностях; в скором времени разработчики планируют расширить рынок сбыта

Главным капиталом в провинции Кёнгидо считают молодежь. Здесь планируют начать беспрецедентный эксперимент, обеспечив всех 24-летних базовым пособием - вне зависимости от того, работают молодые люди или нет.

Проект патронирует губернатор провинции Чжа-мунг Ли : "В будущем машины, роботы возьмут на себя основные производственные функции, многие на этом фоне лишатся работы. Вот почему мы считаем необходимым обеспечить людей базовым доходом. Наша провинция первой опробует этот пилотный проект; и я верю, он будет успешным! Нашему примеру последуют другие страны, весь мир".

Проекту посвящена и проходящая в провинции международная конференция. В ней участвуют более 30 городов и стран; в фокусе внимания - предложения, разработанные местными власти и бизнесом. Энни Миллер представляет британский фонд добивающийся введения основного базового дохода: "Мне бы хотелось, чтобы подобное происходило у меня на родине, я по-хорошему завидую тому, что в этой области именно они первопроходцы. Это просто прекрасно! Губернатор Ли - дальновидный человек, он правильно выбирает вектор развития, давая возможность людям увидеть другие форматы общественного взаимодействия".

В проекте "Дивиденд молодости" участвуют 170 тысяч человек. Они будет получать эквивалент 200 евро раз в квартал. Этих средств недостаточно для покрытия всех расходов на проживание; идея состоит в том, чтобы подтолкнуть молодых к более активному поиску работы или открытию собственного дела. Субсидии будут выплачиваться в местной валюте; деньги можно будет потратить лишь в предприятиях малого или семейного бизнеса здесь же, в провинции Кёнгидо. Таким образом, власти убивают двух зайцев - помогают молодым и стимулируют малое предпринимательство.

Стоит напомнить, что именно в провинции Кёнгидо в 2018 году состоялись мирные переговоры) с северным соседом. У местной администрации - глобальные планы: установление мира на Корейском полуострове, международное технологическое лидерство и общественная солидарность.