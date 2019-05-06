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Израиль

"Евровидение" на фоне взрывов ракет

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 Вероника Доваль 
"Евровидение" на фоне взрывов ракет
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Lavoratori allestiscono il palco per l'Eurovision Song Contest di Tel Aviv - REUTERS/Amir Cohen
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В Тель-Авиве идет подготовка к Евровидению-2019. Участники делегаций из 41 страны уже начали первые репетиции конкурсных номеров в выставочном комплексе "Ганей Тааруха". Но, с учетом новой эскалации насилия в Газе, ожидание становится все более напряженным. В Европейском вещательном союзе (EBU) сообщили, что организаторы продолжают пристально следить за развитием событий, поддерживая контакт со Службой тыла израильской армии, отвечающей за вопросы гражданской обороны. А Израильская корпорация телерадиовещания KAN, которая отвечает за проведение "Евровидения-2019" заявила, что обстрелы южной части Израиля со стороны Газы не повлияют на конкурс и он состоится, как и было запланировано. Репетиции участников пройдут в штатном режиме.

Уильям Ли Адамс, блогер Wiwibloggs: "Я уверен, что все будет хорошо. Я знаю, что вы выстроили щит вокруг Тель-Авива — этот щит защитит нас. Мы целиком доверяем силам Армии обороны Израиля".

Тали Эшколи, главный продюсер "Евровидения-2019": "Мы готовы к любому сценарию. Я хочу верить, что все пройдет мирно, и что нам не понадобится ни один из запасных сценариев".

Вопросы о безопасности были тактично отклонены организаторами пресс-конференции.

Вопрос журналиста: "В 30 километрах к югу отсюда взрываются ракеты. Вы обеспокоены этим? Это влияет на вас?"

Сиван Аврахами, организатор пресс-конференции: "Мы просто продолжаем работать, как и планировалось. Сейчас эта проблема перед нами не стоит, поэтому давайте перейдем к другому вопросу. Кто-нибудь еще?"

Ранее палестинское движение ХАМАС разместило в социальных сетях видео с угрозами сорвать "Евровидение-2019". Радикалы предупредили, что ракеты будут выпущены по Тель-Авиву во время мероприятия, если Израиль не согласится с их требованиями. Первый и второй полуфиналы конкурса должны состояться 14 и 16 мая.