Венесуэльские военные – в центре внимания

Сторонники венесуэльской оппозиции провели пикеты у входа на территорию военной части, раздавая военнослужащим листовки с призывом перейти на сторону противников существующей власти. Некоторые военные предпочли сжечь эти листовки на глазах у манифестантов. Сами манифестанты отвергают выдвигаемые против них обвинения в желании разжечь в стране гражданскую войну.

«Мы не ведём войну, мы просто граждане Венесуэлы, участвующие в гражданском восстании – это не то же самое, это гражданское восстание, – заявляет одна из демонстранток. – Все венесуэльцы сюда пришли, потому нам необходимо заявить о наших претензиях, у нас есть на это право».

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо признал в субботу, что попытки свергнуть президента Николаса Мадуро терпят неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны армии, но выразил надежду, что ситуация изменится:

«80% военных не согласны с политикой этого режима. Кому понравится жалование в 10 долларов в месяц. Этого совершенно недостаточно, чтобы свести концы с концами, чтобы прокормить семью».

Президент Мадуро в свою очередь обратился к военным с призывом сохранять лояльность, чтобы защитить страну от внутренних заговоров и атак империализма:

«Мы говорим предателям, олигархическим заговорщикам, империализму девиз этого исторического момента: "Верность навсегда!"»