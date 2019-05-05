В Египте обнаружены древние гробницы

В Египте обнаружены древнее захоронение. Министерство по делам древностей страны официально представило мировому сообществу гробницы эпохи Древнего царства, открытые на плато Гизы рядом с пирамидами фараонов.

По словам археологов, старейшая из обнаруженных гробниц изготовлена из известняка и относится ко временам V династии (около 2500 лет до н.э.)

"Грабницы принадлежат двум мужчинам. Одного зовут Бенуй-Ка, другого – Нви. Первый носил 7 титулов, второй - 5. Бенуй-Ка был судьей и личным жрецом фараона Хафры", – рассказал глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири.

В захоронении было обнаружено множество артефактов. Наиболее значительной находкой стала статуя одного из владельцев гробницы, а также его жены и сына.

Установлено, что кладбище активно использовалось и в более поздний период - с VIII века до нашей эры. В ходе раскопок было обнаружено много деревянных антропоидных саркофагов того времени. Некоторые из них имеют иероглифические надписи.

Египетские власти считают, что археологические находки такого рода помогут восстановить былой уровень туризма в стране, сильно пострадавший после серии террористических атак и политического кризиса в 2011 году.