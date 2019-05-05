Непогода во Франции: ливни, снегопад и ветер до 140 км/ч

Май неприятно удивил жителей Франции. Снег, холод и ветер обрушились на южные регионы страны. Ливни и грозы сменились снегопадом.

Непривычному для Лазурного берега выпавшему снегу, казалось, рады были только дети. Снежный покров на трассах усложнил транспортную ситуацию. Сохраняется угроза гололедицы.

Порывы ветра до 140 км / ч были зарегистрированы в воскресенье на побережье в департаментах Вар и Буш-дю-Рон. Там была объявлена оранжевая степень опасности.

В Марселе мистраль обрушил на побережье волны высотой до 3 метров. Из-за опасных погодных условий в городе были отменены ряд манифестаций и велотур. По прогнозам улучшение погодных условий не предвидится до понедельника.

На Корсике туристка из Германии погибла после того, как ее смыло волной на побережье во время прогулки.