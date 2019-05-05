Инцидент в Шереметьево: возгорание на борту "Суперджета"

По меньшей мере 13 человек, в том числе двое детей, погибли при возгорании пассажирского самолета SSJ-100 ("Сухой Суперджет 100"), аварийно севшего в московском аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии, говорится в депеше ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. "Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник. В настоящее время пожар ликвидирован. Хвостовая часть самолета полностью уничтожена.

На борту следовавшего в Мурманск самолета SSJ-100 находились 78 человек – 73 пассажира и 6 членов экипажа.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел около 18:00 мск из аэропорта Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:30 он совершил посадку.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания на борту самолета "Аэрофлота". Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

Власти Мурманской области направили психологов в аэропорт регионального центра для оказания помощи родственникам пассажиров самолета. Развернут оперативный штаб МЧС.

Самолеты, которые должны были приземлиться в московском аэропорту Шереметьево, из-за инцидента с загоревшимся при аварийной посадке "Сухого Суперджет 100" перенаправляют в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.