Второй тур президентских выборов в Северной Македонии

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов. Это первые президентские выборы после переименования этой бывшей югославской республики. Первый тур выборов, который состоялся 21 апреля, был отмечен беспрецедентно низкой явкой избирателей. Голосовать пришли меньше 42% избирателей при необходимом минимуме в 40%.

«Сегодня важный для Македонии день, – говорит избиратель Аристо Захов. – Я надеюсь на то, что люди исполнят свой гражданский долг, придут и проголосуют. А там уже посмотрим, что получится».

По итогам первого тура оба лидирующих кандидата получили около 42% голосов.

«Надеюсь, что победит самый лучший из всех кандидатов республики Северная Македония», – уверен избиратель Горан Тодорович.

На высшую государственную должность с преимущественно церемониальными полномочиями претендуют кандидат правящего Социал-демократического союза Стево Пендаровски и кандидат оппозиционных консерваторов Гордана Силяновска-Давкова.