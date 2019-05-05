Северная Корея провела ракетные учения

Северная Корея подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий утром в субботу. Согласно официальному сообщению, ракетными учениями руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило о том, что КНДР в субботу осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны.

Южная Корея призвала КНДР прекратить действия, «провоцирующие военную напряженность на Корейском полуострове».

Ким Чен Ын объяснил проведение учений необходимостью «поддерживать боеготовность, чтобы отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность страны».