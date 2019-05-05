33 счастливые шведские коровы

Около 5000 человек собрались на шведской молочной ферме, чтобы понаблюдать, как стадо очень "счастливых коров" бежит на зеленые пастбища после долгой зимы.

Фермер Карин Линдгрен, которая управляет фермой в Валлентуне примерно в 50 километрах к северу от Стокгольма со своим мужем Йоханом, сказала, что ежегодный "выпуск коров" – самый важный день года для фермы.

Некоторые из молодых телят были не слишком рады тому, что их впервые вывели на улицу, в то время как их старшие друзья "прыгали от счастья" на зеленых лугах.

В 11 утра ворота коровника открылись, и после некоторого первоначального замешательства коровы бросились на поле, наслаждаясь своей новообретенной свободой, которая продлится до осени.