Северная Македония: кто станет президентом?

Претенденты на высший пост в республике Северная Македония проголосовали на президентских выборах. Во втором туре борьба разворачивается между двумя политиками. Гордана Силяновска-Давкова - кандидат о оппозиции. Она утверждает, что будет трудиться на благо всех граждан, и не согласна с изменением названия республики.

Стево Пендаровски - кандидат от социал-демократов, поддержавший инициативу о переименовании страны в Северную Македонию. Пендаровски обещает работать над завершением процесса вступления государства в НАТО и ЕС и сделать республику лидером на Балканах

Нынешние президентские выборы - первые после переименования этой бывшей югославской республики. Первый тур выборов, который состоялся 21 апреля, был отмечен беспрецедентно низкой явкой. Голосовать пришли меньше 42% избирателей при необходимом минимуме в 40%.