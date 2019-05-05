Бенгази: время читать книги

Несколько десятков пластиковых стульев, столики, картонные коробки, имитирующие библиотечные полки ... Вот практически и все, что потребовалось на организацию книжной ярмарки в Бенгази. Этот ливийский город, некогда оживленный центр культуры и искусства, сильно пострадал во время гражданской войны. Но в Бенгази хотят вернуться к нормальной жизни. Сегодня жители города принесли сюда десятки книг - переведенные на арабский язык известные романы и рассказы.

"Это такое событие, которое подталкивает людей к тому, чтобы они как можно больше читали. Бенгази, как известно, город с богатым прошлым". - говорит Сулейман, посетитель ярмарки. "Если речь заходит о культуре, Бангази - в авнгарде. Вот эту улицу мы помним, как одну из главных. И здесь располагалась библиотека и книжные магазины".

Сейчас в Бенгази спокойно. Между тем вблизи Триполи не прекращаются бои между правительственными силами и отрядами Ливийской национальной армии.