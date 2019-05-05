Израиль продолжит удары по сектору Газа

Вот уже вторые сутки не прекращается обмен ударами между сектором Газа и Израилем. В воскресенье израильская авиация поразила в городе Газа автомобиль, в котором находился Ахмед Худари - один из лидеров группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". Это боевое подразделение ХАМАС, контролирующего сектор. Худари погиб на месте.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать ради восстановления безопасности жителей юга страны.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту". "ХАМАС несет ответственность не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". ХАМАС заплатит высокую цену".

С четвертого мая боевики ХАМАС и группировки "Исламский джихад" выпустили с территории прибрежного анклава около 650 ракет. В результате погибли по меньшей мере четверо израильтян.

За это время согласно информации израильской стороны, в ходе авиарейдов в секторе Газа Израиль атаковал 260 военных целей радикалов, главным образом туннели, оружейные склады, а также здания, откуда велся огонь. Сообщается о гибели не менее 14 палестинцев.