Брата Бутефлики обвиняют в заговоре

"Заговор против государственной власти" вменяют в вину двум бывшим начальникам разведки Алжира и экс-советнику главы государства, которых арестовали в субботу.

Считается, что последний - Саид Бутефлика - де-факто правил страной, после того, как в 2013 году его брат - в то время президент Абдельазиз Бутефлика - перенёс инсульт. С места событий передаёт наш корреспондент.

"Главнокомандующий армии ранее говорил о подозрениях в адрес Саида Бутефлики и двоих сотрудников разведки. Ахмед Гаид Салах обвинял их в подстрекательстве и проведении подозрительных встреч с целью создать угрозу стабильности и безопасности страны. То есть тем самым эти чиновники шли против требований протестующих и якобы стремились запятнать репутацию военных, - поясняет Зинеб Бен Зита.

"Такого рода обвинения очень серьёзны и могут быть приравнены к госизмене. Потому брат Бутефлики и два генерала должны предстать перед прокурором военного суда либо уже в ближайшие часы, либо завтра. Расследование идёт со вчерашнего утра . Согласно полученной нами информации, по делу проходят и другие не менее известные личности", - заключает журналистка.

За отстранение от власти в том числе Саида Бутефлики выступали манифестанты, которые накануне провели 11-ю по счёту пятничную акцию протеста. Алжирцы требуют ухода всей политической элиты в преддверии президентских выборов, намеченных на 4 июля.