Россия: Первомай в автозаках I #Куб

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Мир, труд, май? Или мир, труд арест? По данным портала "ОВД-Инфо", в России во время первомайских шествий были задержаны более 120 человек. Из них почти 70 – в Петербурге. Именно из северной столицы приходили самые впечатляющие кадры. На них, например, видно, как полицейский повалил на землю координатора штаба Навального, который спокойно стоял рядом с правоохранителем, или как стражи правопорядка ворвались в толпу демонстрантов.
Сторонники оппозиции были возмущены тем, что происходило в самом центре Петербурга.
"Беглов, исполняющий обязанности губернатора, просто открытым текстом говорит: не надо ничего согласовывать больше, время зря потратите только, все равно мы всех повинтим", - пишет глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявили, что манифестанты попытались устроить несогласованный митинг в рамках согласованной акции. В комитете настаивают на том, что полицейские полчаса уговаривали участников продолжить шествие и не поддаваться на провокацию. Но некоторые лидеры колонн перегородили всю проезжую часть. Для стабилизации ситуации правоохранителям пришлось задержать нескольких зачинщиков.
Участник акции, активист движения "АгитРоссия" Павел Иванкин, в свою очередь, рассказал нам, что демонстранты шли, но очень-очень медленно, с остановками. Таким образом они пытались заставить полицию отпустить тех участников шествия, которые уже были задержаны. Павел сам получил удар дубинкой, а позже оказался в автозаке из-за того, что попытался помочь женщине.
"Я иду и прямо краем глаза вижу. Один космонавт (ну я их так называю, космонавты – это росгвардейцы, полицейские в обмундировании) тащит по асфальту женщину за руку - просто вот как мешок с картошкой, просто вот так берет и тащит. Попутно я видел, что были прямо жесткие такие задержания. Туда прямо закидывали некоторых людей, прямо вот так в автозак брали – и вжух. Это кошмар, честное слово. Там летели чуть ли не носом", - говорит Иванкин.
Но была и иная версия произошедшего. Например, вот как всю эту ситуацию видит член Общественной палаты Илья Ремесло.
Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что "действия оппозиции - признание ее политической несостоятельности" и что полиция действовала в полном соответствии с законом.
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