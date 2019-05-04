Король Таиланда официально коронован в Бангкоке

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в Бангкоке. Трансляцию утренних церемоний коронации вели телеканалы страны. Рама Х сам водрузил себе на голову Великую корону победы весом более семи килограммов, поскольку по традиции это запрещено делать другим, чтобы не коснуться головы короля и тем самым не осквернить ее.

После этого главный брамин вручил Его Величеству королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. "Я продолжу защищать и править с праведностью на благо людей", - сделал свое первое заявление король Таиланда.

Рама Х совершил помазание на королевский титул королевы Сутхиды, его давней возлюбленной и начальницей личной охраны. Их брак был заключен буквально за несколько дней до коронации. Вместе они возглавили религиозную церемонию в тронном зале в Большом королевском дворце. На этом завершилась утренняя часть церемонии коронации.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пхумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена

Коронации предшествовал ритуал очищения, во время которого произошло омовение короля водой из пяти рек, четырех озер и 100 источников из 77 провинций королевства.

Потом Рама Х отправился в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде.