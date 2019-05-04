Польша: 100 млрд злотых в казну и роль церкви

Альянс польских оппозиционных сил "Европейская коалиция" провел съезд в Белостоке на северо-востоке страны в преддверии Европейских выборов.

Лидер главной оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" и один из лидеров "Европейской коалиции" Гжегож Схетына, обращаясь к соратникам, пообещал, что оппозиционному альянсу удастся заполучить в результате переговоров с Евросоюзом 100 млрд злотых на развитие Польши.

"Как лидеры Европейской коалиции мы говорим сегодня: мы добьемся выплаты стране 100 млрд злотых, чего правительству во главе с партией "Право и справедливость" не удалось. На 100 млрд больше для поляков, на 100 млрд больше для Польши, 100 млрд на здравоохранение, для людей, которые укрепляют эту страну, польских фермеров, на образование и на борьбу со смогом. Вот наше предложение!", – пообещал Схетына.

Одновременно в другом городе Пултуск к северу от Варшавы прошел съезд правящей партии "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, который отметил значение патриотизма в стране. Он заявил, что Польша должна отстаивать свою честь на международном уровне.

"Церковь остается единственным хранилищем системы ценностей, которая известна даже неверующим людям. Роль церкви должна быть очевидной. Кто поднимает руку на церковь, хочет разрушить ее, поднимает руку на Польшу", – заявил Качиньский.

Говоря о Второй мировой войне, Качинский подчеркнул, что существуют финансовые обязательства перед Польшей и поляками. "Кто - то к западу от наших границ должен нам сотни миллиардов евро, а не мы им", - сказал Качинский. К лидеру "Права и справедливости" присоединились нынешний и бывший премьер-министры страны Матеуш Моравецкий и Беата Шидло, а также другие ведущие политики партии. Выборы в Европейский парламент должны состояться в Польше 26 мая.