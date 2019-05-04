Гамбург: протесты арендаторов

Тысячи людей вышли на улицы Гамбурга, протестуя против повышения арендной платы за жилье.

Что стало результатом массовой скупки жилья крупными компаниями. В Германии развита система доходных домов - больше половины населения живет в съемном жилье из-за невозможности взять кредит на покупку собственного.

Но крупные концерны скупают не только квартиры, сдающиеся по рыночной стоимости, но и социальное жилье, которое было построено для нужд малоимущего населения и обязано сдаваться по фиксированной цене.

Благодаря лазейке в немецком законодательстве квартиросъемщики повышают арендную плату, которую не могут осилить нуждающиеся. При этом строительство нового социального жилья резко уменьшилось.

В Германии на сегодняшний день не хватает более 5,5 миллионов социальных квартир.