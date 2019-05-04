США: Boeing 737 при посадке съехал в реку

В США начато расследование по факту инцидента в Джексонвилле, штат Флорида. Здесь Boeing 737 при посадке выкатился за пределы ВПП и оказался в реке.

На борту самолета находились семь членов экипажа и 136 пассажиров. Людей эвакуировали на спасательных плотах.

Воздушное судно, принадлежащее по данным СМИ, компании Miami International Air прибыло чартерным рейсом с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

Сообщается, что никто не погиб и не получил тяжелых ранений. Между тем в местные больницы с незначительными травмами был направлен 21 человек.