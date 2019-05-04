"Марш возвращения" и ракетные удары

Самолёты израильских ВВС нанесли в субботу удары по двум пусковым ракетным установкам в секторе Газа в ответ на обстрелы территории Израиля. Оповещения о ракетной тревоге звучали утром в субботу в нескольких населённых пунктах на юге Израиля. Ракетно-бомбовый удар был также нанесён по территории сектора Газа в пятницу. По данным израильской стороны его жертвами стали два боевика военизированного крыла исламистского движения ХАМАС.

Несколько тысяч жителей сектора после пятничной молитвы вышли на 57-й по счету "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь на поражение по людям, приближавшимся на опасное расстояние к пограничной полосе. По информации министерства здравоохранения Газы, 19-летний палестинец получил огнестрельное ранение в живот, после чего скончался.

Марши с требованием снятия блокады сектора проходят уже больше года. За это время в столкновениях с израильскими военными погибли более 270 участников маршей.