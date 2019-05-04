Майский снег в Гарце

Всего за несколько недель до начала метеорологического лета в ряде регионов Германии выпал снег. Такой пейзаж в горах Гарц открылся взорам местных жителей и туристов в субботу утром. Экстремальные погодные условия и на воспетой Гете горе Броккен - самой высокой точке Гарца, расположенной на отметке в 1142 метра над уровнем моря.

По данным метеорологов, холодный фронт в дальнейшем будет продвигаться на юг. Осадки ожидаются в Альпах, где выпадет около 20 сантиметров снега, а температура воздуха в ночное время опустится ниже нуля.