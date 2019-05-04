Одри Хепберн: сын актрисы рассказывает о матери

Одри Хепберн.... Мир знает ее как выдающуюся актрису, одну из немногих, получивших премии "Оскар", "Эмми", "Грэмми" и "Тони". Но эта выставка в Брюсселе прослеживает частную жизнь Хепберн. Для Euronews экскурсию провел один из самых любимых Одри людей: ее сын.

Шон Хепберн Феррер, сын Одри Хепберн и Мела Феррера: "Мы находимся в Галерее Вандерборгт в самом центре Брюсселя, у королевских галерей. Здесь я организую выставку, посвященную моей матери, которой бы исполнилось 90 лет. Она родилась в Брюсселе в 1929 году четвертого мая в небольшой коммуне Иксель. Поэтому мне показалось правильным сделать экспозицию именно в бельгийской столице".

В галерее можно увидеть сотни любительских и профессиональных фотографий Хепберн, ее личные вещи, костюмы из фильмов, а так же скутер из "Римских каникул". За роль в этой картине Одри получила "Оскар".

Шон Хепберн Феррер, сын Одри Хепберн и Мела Феррера: "Это - женщина, ребенок, жена, подруга, которая возвращается домой, в Брюссель".

Последние пять лет своей жизни Одри Хепберн посвятила помощи детям, став послом доброй воли ЮНИСЕФ. Детство и юность Хепберн опалила война. Голодные годы в оккупированных нацистами Нидерландах, сказались на ее здоровье. Euronews поинтересовался у ее сына, что бы делала Одри сегодня, когда в Европе поднимает голову популизм и национализм.

Шон Хепберн Феррер, сын Одри Хепберн и Мела Феррера : "После Второй мировой войны у нее была надежда на то, что больше никогда не будет концентрационных лагерей. А потом, тридцать лет спустя моя мать побывала в Сомали и Судане, где тридцать тысяч человек были на краю гибели. Сегодня она была бы в ярости".

Для Шона эта выставка не только культурное событие. Это часть его жизнь, часть его самого...

Шон Хепберн Феррер, сын Одри Хепберн и Мела Феррера: "Мама умерла 20 января 1993 года в 8 часов вечера. Мы были с ней прекрасными друзьями, она была замечательной матерью, мы отлично ладили, и вместе пережили и хорошие и плохие времена. А потом я ее не стало... Я должен смириться с потерей. Но в то же время она продолжает присутствовать в моей жизни каждый день. Поэтому я занимаюсь этой выставкой. Рассказываю о жизни матери. Да, она всегда со мной. И порой я слышу эти звуки.... и как-будто схожу с ума".

Выставка в Брюсселе продлится до 25 августа.