Венесуэла: революция и повседневная жизнь

Призывы спикера венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо к всеобщей забастовке вызываю противоречивые чувства у жителей Венесуэлы . Даже среди сторонников политика, которого десятки стран признают временным главой государства, далеко не все могут позволить себе отказаться от работы.

«Если я не буду зарабатывать на жизнь моих детей, им нечего будет есть, — объясняет продавец арбузов Ричард Эрнандес. — Мои дети не учатся. Если государство или кто-нибудь ещё стали бы помогать мне и моей семье, всё было бы иначе. Я был бы там, на демонстрациях, всецело посвятил бы себя этому».

Другие сторонники Гуайдо полагают, что забастовка теперь — единственный выход для всех: «Я не боюсь — вот что я вам скажу. Хватит бояться. Я призываю госслужащих идти вместе со мной. Больше нет места страху. Вы должны выходить на улицы. Что нам терять? Что мне терять? Зарплату в 18 тысяч боливаров — как на это жить?»

По другую сторону баррикад звучат призывы к Николасу Мадуро решительнее действовать против Гуайдо: «Эта проблема уличных протестов должна быть решена. Мадуро надо собраться. Это не исправит страну, чтобы страна стала лучше — надо работать и идти вперёд».

В условиях затянувшегося экономического и политического кризиса в Венесуэле растёт число беженцев. По данным ООН, с 2014 г. страну были вынуждены покинуть более 3 миллионов граждан.