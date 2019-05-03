Венесуэла: затишье перед бурей?

В Венесуэле по меньшей мере 4 человека погибли во время манифестации протеста. Как сообщают местные НКО они были застрелены в упор. Но участники демонстраций заявляют, что страх смерти их не остановит. Хосе — государственный служащий, который получает базовую зарплату, эквивалентную четырем долларам. Он заявляет, что останется на улицах, даже несмотря на риск потерять работу.

"Слушайте, мне не страшно! Вот почему я говорю: хватит бояться! Я прошу государственных служащих присоединиться к нам. Сейчас — не время для страха. Мы должны выйти на улицы. Что нам терять? Что лично я потеряю? 18 тысяч боливаров моей зарплаты? На них невозможно прожить!", - говорит Хосе.

Хуан Гуайдо призвал к забастовке госслужащих в ближайшие дни. Оппозиция разработала поэтапную систему остановок работы по секторам, которая закончится всеобщей стачкой. Ее дата пока не определена. Рафаэль Велос, член парламента от партии "Народная воля", говорит, что цель состоит в том, чтобы объединить протесты на национальном уровне, чтобы усилить давление на Мадуро.

Рафаэль Велос, член партии "Народная воля": "Когда мы оказываем такое давление, как сейчас, система рушится. Эта система, называемая социализмом XXI века, переживает самый слабый этап за последние 20 лет".

А пока Венесуэлу, по мнению аналитиков, ожидает большая неопределенность — по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Эктор Эстепа, Euronews: "Николас Мадуро призвал своих последователей принять участие в больших днях внутренних дебатов. Цель этих встреч, которые состоятся в эти выходные, - подготовить план изменений и корректировок Боливарианской революции. Оппозиция, со своей стороны, объявила о новых выступлениях в ближайшие дни".