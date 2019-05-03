Консерваторы и лейбористы признают поражение

Британские лейбористы и консерваторы заявили, что признают свои ошибки после поражения на муниципальных выборах. Решалась судьба более 8 тысяч мандатов в местных советах: по предварительным данным, лейбористы теряют около 80 мест, правящая партия — более тысячи. Консерваторы связывают это с затянувшимися спорами о «брексите».

Сейчас непростые времена для нашей партии. Это показывают и результаты выборов. Мы имеем честь руководить партией в исключительно важную эпоху и обязаны добиться исторических результатов. Но я думаю, что посыл прошедших выборов для нас и для лейбористов очень прост: Возьмите себя в руки и завершите «брексит». Тереза Мэй лидер Консервативной партии Великобритании

Лидер лейбористов Джереми Корбин согласен с тем, что результаты выборов связаны с ситуации вокруг выхода королевства из ЕС. Он, впрочем, настаивает на важности и внутриполитической повестки.

Есть разные причины, какие-то из них связан с местными факторами, где-то, возможно, люди не согласны с обеими партиями в их отношении к Европейскому Союзу. Наша политика такова: мы единственная партия, которая обращается к людям, несмотря на то, как они проголосовали в 2016, чтобы заверить их, что мы защищаем их рабочие места и достойные условия труда в этой стране, — это достаточно важная повестка. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии Великобритании

Больше всего на прошедших местных выборах улучшились позиции Либерал-демократической партии и партии Зелёных, которые выступают за проведение второго референдума по вопросу о выходе из Европейского союза. Более 500 мест достаются независимым кандидатам.

В Северной Ирландии лидируют Демократическая юнионистская партия, Шинн Фейн и Ольстерская юнионистская партия.