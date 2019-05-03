"Лошадки-виновозы" снова спасли испанскую деревню

Многотысячные толпы заполнили узкие средневековые улочки испанской деревни Каравака-де-ла-Крус (Caravaca de la Cruz) на юго-востоке страны в минувший в четверг, чтобы стать свидетелями ежегодной винной фиесты.

Los Caballos del Vino - "Винные лошади" - традиционный праздник на полулегендарной основе: традиция уходит корнями в середину XIII века.

Лошади, ряженные в тщательно продуманные костюмы, поднимаются в гору к деревенской церкви в сопровождении четырех мужчин. Задача - первыми привести к финишу свою лошадь, к седлу которой прикреплены традиционные фляги с вином.

История праздника восходит к мавританскому вторжению около 1250 года. Деревня находилась в осаде, а вода в колодцах была отравлена. На помощь жителям пришли рыцари, отважно доставившие на спинах своих лошадей вино на вершину холма. Причём их путь пролегал по захваченной маврами территории, и лошадей приходилось вести галопом.

Некоторые посетители фестиваля в Каравака-де-ла-Крус оказались на пути скачущих лошадей, и несколько их них даже были сбиты с ног, но всё обошлось без серьезных травм.