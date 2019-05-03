Дональд Туск раскритиковал родину

"Уважать конституцию не только раз в год". Глава Евросовета Дональд Туск призвал польские власти вспоминать о существовании основного свода законов не только в годовщину его принятия, но и следовать ему и в остальное время.

Бывший премьер-министр Польши выступил в Варшавском университете по случаю празднования Дня Конституции.

"Зачем вносить изменения в конституцию, если по многим причинам вы не способны следовать ее фундаментальным принципам. Нам нужно вернуть общее доверие, когда мы говорим о самых важных правовых актах - законах и уставах", – заявил Туск.

Евросоюз инициировал разбирательство, направленное против польской судебной реформы. Брюссель считает, что она приведет к формированию политической системы, в рамках которой исполнительная власть получит возможность оказывать давление на судей. В ответ на критику Туска президент Польши Анджей Дуда отметил необходимость реформ в Евросоюзе.

"Евросоюзу необходимо больше демократии, на практике это означает, что роль Европарламента должна быть убедительнее, то же касается и роли Евросовета - тех органов, где государства и общественность действительно представлены, где есть подлинное демократическое представительство. На мой взгляд, изменения в Европейском Союзе должны произойти в этом направлении", – заявил Дуда.

Срок полномочий Туска в Евросовете истекает в ноябре, и многие эксперты полагают, что он вернется в польскую политику, чтобы принять участие в президентских выборах в 2020 году.