Опустевшие деревни Болгарии

Апостолос Стаикос, Euronews: "Мы выехали из Софии и находимся в пути уже три с половиной часа, направляемся на северо-запад Болгарии".

Брайан Картер, Euronews: "Мы едем туда, потому что это самый бедный регион ЕС. Мы посетим деревни-призраки, но дело не в привидениях".

В деревне Каниц сегодня живут всего четыре человека. А 30 лет назад население составляло 100 человек. Сегодня дома опустели и лишь напоминают о прошлом, когда здесь кипела жизнь.

Петко Николов — один из четырех жителей деревни Каниц. Он говорит: "Когда-то здесь было много людей. Было хозяйство, скот. После коллективизации 1956 года здесь был большой колхоз, а сегодня здесь никого не осталось. По понедельникам и пятницам я хожу в близлежащую деревню, здесь даже поговорить не с кем. Многие умерли, мои друзья тоже, люди с которым я работал. Но я не совсем одинок, у меня есть домашний скот, если бы не телевизор и не мои животные, я бы здесь умер. Не с кем было бы поговорить. Когда я кому-то звоню по телефону, могу часами говорить. Здесь нет будущего".

Апостолос Стаикос, Euronews: "Перед тем как приехать, мы много прочитали про деревни-призраки в Болгарии. Но видеть такую деревню собственными глазами — это совсем другое, это грустно. Но, Брайан, времена меняются".

Брайан Картер, Euronews: "Да, во времена меняются, в лучшую и в худшую сторону. Когда я смотрю на такие деревни, то понимаю, что исход из сельской местности продолжается по всей Европе, как в Болгарии, так и в других странах. В некоторых деревнях ЕС сегодня кипит жизнь, но, возможно, что через 20 или 30 лет они полностью опустеют".

Такое мрачное будущее может ожидать село Раброво, где недавно закрылась школа. Сегодня здесь живут 250 человек, в два раза меньше, чем 30 лет назад.

Мэр Раброво Галина Вакарицова рассказывает: "Мне очень грустно, я переживаю из-за того, что происходит с деревней. Я живу здесь уже 30 лет, здесь в деревне было очень много людей. А теперь пойдёшь утром на работу и никого не встретишь. То же самое — вечером. Раньше здесь было гораздо лучше".

Закрытие заводов и приватизация земли в конце 1980-х годов — основная причина, по которой опустели деревни. Сегодня молодежь уезжает в города в поисках работы, остаются только люди старше 60 лет, они живут на пенсию в 150 евро в месяц.

"Сельское хозяйство развалилось, все стало частной собственностью, с тех пор ситуация в селах только ухудшается, - продолжает Галина Вакарицова. - Пожилые люди действительно испытывают ностальгию по временам правления Коммунистической партии, говорят, что раньше было лучше — денег было меньше, но была работа, а сейчас нет ни работы, ни денег".

По словам мэра Раброво, ЕС помогает таким деревням в строительстве инфраструктуры и создании рабочих мест для населения. Но она уверена, что люди вернуться в 600 опустевших деревень, только если получат работу и карьерный рост.