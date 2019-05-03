Всемирный день свободы печати, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, отмечается 3 мая. В этом году тема Всемирного дня — "Средства массовой информации на благо демократии: журналистика и выборы в эпоху дезинформации ".

Основное место встречи — международный симпозиум в столице Эфиопии Адис-Аббебе .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил: "Демократия не может быть полноценной без доступа к открытой и заслуживающей доверия информации, которая лежит в основе построения честных и беспристрастных институтов, обеспечивает подотчётность лидеров и говорит на языке правды с властью. Это особенно актуально в период выборов".

В тройку мировых лидеров рейтинга свободы СМИ входят Норвегия, Финляндия и Швеция. Замыкают список Эритрея, Северная Корея и Туркменистан.

В этом году лауреатами Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано стали журналисты информационного агентства "Рейтер" Ва Лон и Кяу Су Оо. Они были арестованы в Мьянме в декабре 2017 года и проговорены к семи годам тюремного заключения за передачу агентству информации о предполагаемых нарушениях прав человека в штате Ракхайн.