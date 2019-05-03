Орбан принимает Сальвини

Визит министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в Венгрию начался с посещения довольно необычного места: забора из колючей проволоки, отделяющего эту страну от Сербии. Политик приехал в Венгрию в надежде построить новый европейский альянс, объединив силы антимиграционных партий. Однако венгерский премьер-министр не выразил поддержки этой идеи, предложив, скорее, открыть для крайне правых двери Европейской народной партии.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Мы хотим, чтобы Европейская народная партия, которая разделена по этому вопросу, сотрудничала с антимиграционными силами. Сегодня эта точка зрения, это стратегическое видение, которое я представляю в Европейской народной партии, находится в меньшинстве".

Тем не менее Орбан и Сальвини нашли общий язык в миграционной тематике - в том, что касается защиты общих границ.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии: "Проблема заключается не в перераспределении мигрантов в Европе, а в том, чтобы Европа могла защищать свои границы - на суше и на море".

В марте Европейская народная партия приостановила членство в своих рядах венгерской партии "Фидес". С тех пор Виктор Орбан не встречался с партнерами по крупнейшей фракции в Европарламенте. В то же время уже на следующей неделе он будет принимать другого крайне правого политика — Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера Австрийской партии свободы.