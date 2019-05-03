Северная Македония: кто станет президентом?

Северная Македония готовится ко второму туру президентских выборов. Он пройдет 5 мая. В нем примут участие кандидат от социал-демократов Стево Пендаровски (его поддерживает правящая коалиция) и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова. Первый тур состоялся 21 апреля и был отмечен самой низкой в истории республики явкой. Что ожидают избиратели? Говорят жители Скопье:

"От выборов? Думаю, что все останется как есть".

"Я полагаю, что мы приблизим наше будущее, станем ближе к Евросоюзу, и я надеюсь, что многое изменится".

Пендаровски, поддержавший инициативу о переименовании страны в Северную Македонию, обещает работать над завершением процесса вступления страны в НАТО и ЕС и сделать страну лидером на Балканах. Силяновска-Давкова, которая утверждает, что будет трудиться на благо всех граждан, не согласна с изменением названия республики.

Для победы один из кандидатов должен набрать большее число голосов, при условии, что явка составит 40 %.

Альберт Муслиу, аналитик: "Риск того, что порог явки избирателей на выборах не будет достигнут, уменьшается. В первом туре проголосовали около 42% избирателей. Это конечно, низкая явка. Но энтузиазм обоих кандидатов склоняет меня к тому, что и на этот раз порог будет пройден".

Нынешние президентские выборы - первые с момента переименования бывшей югославской республики в Северную Македонию. Соглашение было подписано в июне прошлого года главами МИД Греции и Македонии. Договор должен был разрешить не только многолетний спор с Афинами о названии балканской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.