Холокост, подвоный хоккей и "непристойные" произведения искусства

В нашей рубрике "Без комментариев" - самые интересные видеокадры за последнюю неделю: день Холокоста в Израиле, "непристойные" произведения искусства в Национальном музее Варшавы, чемпионат по подводному хоккею в Москве, маршы протеста на Первомай на Филиппинах и многое другое.

1. Чемпионат по подводному хоккею прошел в одном из дайвинг клубов в Москве.

2. В Норвегии рыбаки обнаружили в море у острова Ингёй кита-белуху со спецснаряжением. Кит был дружелюбен, он давал себя погладить, но не разрешал снимать с себя амуницию. Одному из рыбаков пришлось надевать водолазный костюм, чтобы освободить белуху.

3. Группа активистов международной экологической организации Greenpeace забралась в понедельник на буровую вышку, арендованную норвежской энергетической компанией Equinor в Арктике. Таким образом активисты из Норвегии, Швеции, Дании и Германии выступили против нефтедабычи в этом регионе.

4. Маршем протеста отметили Первомай трудящиеся Филиппин. Улицы Манилы заполнили до 5 тысяч рабочих и профсоюзных активистов. Они прошли к президентскому дворцу Малакананг, держа плакаты с призывами "Прекратить временную занятость" и "Бороться за долгосрочные рабочие места". Внушающее ужас красное чучело, которое изображало президента страны Родриго Дутерте, с огнестрельным оружием в руках и флагами Соединенных Штатов и Китая в качестве крыльев, было торжественно сожжено в конце манифестации.

5. В Японии началась эпоха "рейва", что в переводе означает "гармония" и "порядок". На престол взошел новый император, после чего в Японии началось новое летосчисление. Во время церемонии, которая прошла во дворце в Токио, Нарухито пообещал, что будет ориентироваться в своей работе на отца Акихито и предыдущих императоров Японии.

6. Сотни людей вышли на акцию протеста перед зданием Национального музея Варшавы. Они недовольны решением администрации культурного учреждения убрать из выставочных залов произведения искусства, которые объявлены «непристойными».

7. Двухминутная сирена прозвучала в четверг в Израиле в День Катастрофы и героизма европейского еврейства. В 10 часов утра по местному времени на территории страны остановился весь транспорт, была объявлена минута молчания. Сразу после сирены начались мемориальные мероприятия, посвященные памяти 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй мировой войны от рук нацистов и их пособников.