К истокам тату

Коренной житель Тайваня из племени пайвань возрождает многовековой традиционный способ нанесения рисунков на тело. Вместо обычной татуировочной машинки Куджуй Патджидрес использует инструмент, похожий на молоток.

Сначала мастер наносит рисунок на тело специальной ручкой, затем иглой вводит краску, после чего набивает татуировку легкими ударами по специальному инструменту, изготовленному по древнему обычаю.

К выбору татуировки Куджуй Патджидрес подходит основательно. Ведь каждый рисунок несет в себе особенный смысл.