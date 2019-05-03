Срочная новость

Срочная новость

Необычная дружба утёнка и собаки

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Необычная дружба утёнка и собаки

Моника Андреассен - фермер в небольшой норвежской деревушке. Однажды она принесла в дом крохотного, совсем беспомощного утенка и поселила его в ванной комнате. Когда птенец подрос, норвежка выпустила утенка в гостиную, где уже жили четыре собаки и две кошки. Птенца под свою опеку взяла собака по кличке Зита. Она присматривала за утенком и аккуратно с ним играла. Такая странная дружба между птенцом и собакой продолжается уже более месяца. Моника говорит, что живёт на ферме уже около 12 лет, но такое видит впервые.

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Холокост, подвоный хоккей и "непристойные" произведения искусства

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Холокост, подвоный хоккей и "непристойные" произведения искусства

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