Европейское ФБР, беженцы и налоги

Во Флоренции прошли дебаты ведущих претендентов на пост главы Еврокомиссии. Своими взглядами на настоящее и будущее ЕС поделились Франс Тиммерманс, Ги Верхофстадт, Франциска Келлер и Манфред Вебер. В центре внимания оказались проблемы миграции, налоговая политика в отношении крупнейших мировых корпораций и вопросы безопасности.

Наша общая задача — обеспечить безопасность, поэтому я выступаю за создание модернизированного ФБР для Европейского Союза с полномочиями на проведение расследований внутри Европейского Союза. Манфред Вебер лидер фракции Европейской народной партии

Нам на самом деле надо пригласить сюда членов Европейского Совета, чтобы они объяснили, почему они не способны реформировать систему приёма беженцев в Европе, ведь это настоящий кризис. Ги Верхофстадт лидер фракции Альянса либералов и демократов за Европу

Немыслимо, что крупные компании получают в Европе миллиардные прибыли и не платят налогов. Нам нужно немедленно это изменить. Нам нужно следить за тем, чтобы росли доходы среднего класса. Франс Тиммерманс кандидат от Партии европейских социалистов

Ещё одной темой дебатов стала экология — кандидат от Европейской зелёной партии призвала обратить внимание на участников массовых акций защитников окружающей среды.

Они (молодые люди) выходят на улицы тысячами — в Риме, по всей Италии, по всей Европе, по всему миру, и они говорят, что и тоже нужна планета, на которой они могли бы жить. Франциска Келлер кандидат от Европейской зелёной партии

Из Флоренции передаёт корреспондент Euronews Елена Каваллоне: «После следующих европейских выборов мы можем увидеть очень раздробленный Европейский парламент и укрепление евроскептиков. Традиционные альянсы, возможно, будут недостаточно сильны, чтобы сформировать большинство, так что выбор следующего председателя Еврокомиссии может потребовать уступок новым политическим силам».