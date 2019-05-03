Пожизненная халява за неплохое жалование

Найти хорошую работу не всегда просто, особенно такую, что не требует вообще никакой специальной подготовки. Вы ещё не слышали о бессрочном пожизненном контракте без всяких исполнительных обязательств? В Швеции один-единственный счастливчик скоро получит именно такую работу.

Речь об арт-проекте, который финансирует Шведский государственный художественный совет. В его рамках будет предложена «вечная работа» на одной из новых железнодорожных станций в Гётеборге. Собственно в этом и заключается суть арт-проекта.

Изначально идея была придумана дуэтом художников Якобом Сенни и Саймоном Голдином, которые хотели нанять одного человека, чтобы он всю оставшуюся жизнь абсолютно ничего не делал.

В описании должностных «обязанностей» указано, что будущий работник, кто бы ни был отобран на эту позицию, будет получать свою зарплату независимо от того, чем он будет заниматься, коль скоро он или она будет отмечать часы прихода и ухода с места службы на вокзале Корсваген в Гётеборге.

Каждое утро прошедший отбор сотрудник будет регистрировать своё присутствие, после чего будет зажигаться соответствующая надпись, отмечающая, что сотрудник приступил к смене. Отметившись, сотрудник даже не обязан находиться в помещении станции в течение всего дня, но ближе к вечеру придётся снова прийти на работу, чтобы отметить окончание рабочего дня.

Объявление о вакансии поясняет, что это позиция с полной занятостью и без какого-либо ограничения периода контракта. Работник имеет право на те же льготы, что и любой другой государственный служащий, включая оплачиваемый отпуск и пенсионное обеспечение.

Ежемесячная заработная плата первоначально составит 21.600 крон (примерно 2.000 евро или около 150.000 рублей) в месяц, а затем будет ежегодно расти на 3,2% в течение не менее (!) 120 лет.

Если у вас уже чешутся руки, чтобы подать заявку на работу, вам придется набраться терпения, поскольку проект стартует только после открытия станции Корсваген в 2026 году.

Основатели проекта надеются, что проект "Вечная занятость" сможет внести свой вклад в коллекцию местных легенд, анекдотов и шуток, которые станут частью многовековой истории Гётеборга.

Авторы утверждают, что бесконечная продолжительность занятости финансово вполне реальна, поскольку «деньги дороже труда», и программа проекта сможет оставаться на плаву до тех пор, пока доходность капитала существенно превышает средний рост заработной платы.