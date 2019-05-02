Ассанж: сперва отсидит в Великобритании

В Лондоне состоялись первые слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Сразу же решено, что выдача не состоится как минимум до того, как австралиец отбудет 50 недель тюрьмы в самой Великобритании. В среду его приговорили к заключению за то, что семь лет назад он нарушил условия освобождения под залог и скрылся в посольстве Эквадора.

Дженнифер Робинсон, адвокат Джулиана Ассанжа:

«Конечно, мы обеспокоены жёсткостью вчерашнего приговора. Но сейчас мы ожидаем процесса об экстрадиции и готовимся к нему, именно на этом теперь следует сосредоточиться».

При этом британские судьи не исключают, что Ассанж сможет выйти из лондонской тюрьмы Белмарш досрочно.

Следующее заседание назначено на 30 мая. При этом до 12-го июня американская сторона должна будет передать Лондону окончательную формулировку обвинений, на основании которых США требует выдачи австралийца.

Ричард Хиллгроув, пиар-агент Джулиана Ассанжа:

«Если журналиста экстрадируют в страну, которой не нравиться, что́ о ней пишет пресса — то это создаст громкий прецедент для всех журналистов в любой стране мира, их смогут экстрадировать в страны, озабоченные их деятельностью. Он настаивает на том, что он журналист; и единственный способ для обвинения оправдать его экстрадицию — как-то доказать, что он не журналист».

В США Ассанжа обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственным данным. Защита австралийца опасается, что в случае выдачи ему грозит до 35 лет тюрьмы или даже казнь. Американский минюст в то же время говорит лишь о пяти годах тюрьмы. Речи об экстрадиции в Швецию, где Ассанжа обвиняли в изнасиловании, уже не идёт.

Тайг Энрайт, Euronews:

«В магистратском суде отмечают, что процесс может продлится несколько месяцев, а возможно и того дольше. Адвокаты и сторонники Джулиана Ассанжа готовятся к бою: по их словам, это буквально вопрос жизни и смерти, они уверены, что в США Ассанжа ждут пытки. Защитники австралийца заявляют, что вне зависимости от исхода процесса отправятся в высшую инстанцию, возможно — в Европейский суд по правам человека — если Великобритания останется в его юрисдикции».